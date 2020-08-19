賴小民案情披露　一分錢沒花想留給孩子

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記兼董事長賴小民涉貪案，上周二（11日）公開審理，賴當庭認罪，案件擇日宣判。最新一期《中國紀檢監察》雜誌披露了該案細節，包括他本想把錢財留給孩子， 最後「一分錢都沒有花」。

天津二中院上周二公開審理賴小民受賄、貪污、重婚一案。檢方指控他自2008至2018年間，共收受財物折合約17.88億元（人民幣，下同，約20.3億港元），其中1億多元（約1.13億港元）尚未完成收受。上周五（14日）雜誌披露，截至目前，賴小民案涉案財物近17億元（約19.3億港元）已追繳到位，剩餘款項因涉其他在辦案件正在追繳中。

雜誌指出，追贓不易，挽損更是難上加難。審查組一方面盡最大努力向特定關係人、代持人多源頭追繳贓款或不當所得，另一方面通過給涉案人政策出路，在尊重商業原則基礎上採取簽訂補償協議、資產重組協議等多種措施，促配合挽回國有資產損失。在審查組的努力下，涉案財物挽損率超過90%，而賴本想將錢留給孩子，「一分錢都沒有花，最後組織上都收了」，換言之賴只是做了一個「財物保管員」。

查處賴小民，審查組不僅延伸查辦華融公司汪平華、白天輝等人嚴重違紀違法問題，還向華融公司黨委、紀委移送涉及上百人的問題線索。駐銀保監會紀檢監察組相關負責人，因此形容華融這兩年多的轉變是「由亂轉治」。