商務部推行新服務貿易改革　包括粵港澳大灣區

中國商務部近日推出新一輪服務貿易改革，公布122項服務貿易改革的試點方案，推動經濟轉型升級和發展，試點範圍包括內地28個省市（區域），為期3年。新一輪改革主要新增中西部及東北的試點，以及圍繞京津冀、長三角、粵港澳等區域的產業鏈出台一系列政策。

商務部公布《關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》，試點城市囊括北京、天津、上海、廈門、深圳、武漢、廣州、烏魯木齊等28個省市。其中，《方案》提到將在京津冀、長三角、大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。

《方案》提到多項與港澳有關的措施，包括符合條件的港澳銀行業、保險業企業在試點地區設立分支機構；港澳醫生可按程序取得內地醫生資格；允許港澳與試點地區合夥聯營律師事務所的內地律師受理、承辦內地法律適用的行政訴訟法律事務；允許符合條件的港澳專業人士在海南、深圳、廣州等試點地區提供工程諮詢服務等。

商務部服貿司司長冼國義表示，未來將更重視中西部地區服務貿易發展，加大支持力度，與試點地區結合自身產業特點和區位優勢，制定具體可行的實施方案，在數字貿易、運輸、旅遊、文化、中醫藥等生產服務領域，積極培育新的競爭優勢，促進經濟轉型升級和區域協調發展。