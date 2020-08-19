政府機構屢遭黑客入侵　台鎖定大陸組織調查

台灣的法務部調查局近來偵辦多個政府機構遭黑客入侵案件，發現兩個大陸黑客組織Blacktech與Taidoor，長期滲透台灣的政府機關及其資訊服務供應商，尤其是承接政府標案的資訊服務供應商。調查局已成立專案小組積極偵辦。

調查發現，大陸黑客組織常提供遠端連線桌面、VPN登入等機制，提供委外資訊服務廠商進行遠端操作與維運，由於台灣的廠商大多缺乏資訊保安意識，同時吝嗇於投入資安防護設備，亦未配置資安人員，故形成資安漏洞。

以Blacktech為例，該黑客組織主要活躍於東南亞地區，黑客先鎖定台灣尚未修補之CVE漏洞的網絡路由器設備，因多數市民未對設備進行韌體更新或修改預設設定，故遭黑客利用此CVE弱點，取得該路由器控制權作為惡意程式中繼站，並以另一途徑攻擊資訊服務供應商或政府機關之對外服務網站、破解員工VPN帳號密碼及寄送帶有惡意程式之釣魚郵件等，成功滲透內部網絡後，利用模組化惡意程式進行橫向移動，經分析惡意程式為Waterbear後門程式，受感染電腦會向中繼站報到並以加密連線的方式傳送竊取資訊。

另外，黑客為能以多途徑方式持續取得遭攻擊單位的內部網絡控制權，亦在被攻擊單位內部伺服器安裝VPN連線軟件，如SoftEtherVPN，利用來對外向其他單位進行攻擊或存取網頁型後門（Webshell）竊取資訊。

調查局指出，Waterbear後門程式是大陸黑客組織Blacktech近年常用之惡意程式，並有證據支持其攻擊來自大陸湖北。另在受攻擊公司發現另一大陸黑客組織Taidoor的活動足迹，顯見Blacktech及Taidoor正透過供應鏈攻擊台灣政府機關。