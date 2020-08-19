跨省招攬賭客　警搗地下賭場拘18人

江蘇蘇州市警方周二（18日）行動，集中拘捕崑山、太倉的「地下賭場」涉案人士，18名被捕人士中包括兩名主犯，並查獲自動發牌機、籌碼、對講機等大量作案工具。蘇州警方指，今年已先後破獲285宗賭博刑事案，依法打擊處理違法犯罪人員1241人。

內地傳媒報道，江蘇無錫、崑山、太倉的4間地下賭場有高達7成的返利，涉案者會拉攏在澳門工作的疊碼仔招攬賭客，再與荷官聯手「包殺」賭客，甚至有賭場一天斂財超過400萬元人民幣（約454萬港元）。

警方指，該案在有相關報道前已展開調查。蘇州市公安局當日在上海、浙江杭州、江西南昌和江蘇崑山、太倉等地同步展開拘捕行動，開設賭場的江西籍男子鄧某超、熊某兵2名主犯落網，另有16名涉案人員落網。

經查，鄧某超、熊某兵等人通過熟人介紹，在蘇南和上海、浙江等地招徠賭客，分批至澳門賭場賭博。因今年受疫情影響，賭客無法出境，該團夥遂在蘇南跨省交界地區，選擇偏僻地方開設地下賭場，跨省設點流竄作案。直至7月中旬，他們將賭場搬至崑山花橋、太倉瀏河等地的廢棄廠房和空置民房，就近招徠周邊省市的賭客聚賭。