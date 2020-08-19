李登輝追思告別禮拜下月舉行　10月7日安葬五指山軍人公墓

台灣的前總統李登輝上月30日離世，終年97歲。台灣的總統府周三（19日）召開治喪會議，總統府發言人張惇涵下午宣布，將在下月19日於真理大學舉行追思告別禮拜，並在10月7日把李登輝的骨灰安葬在五指山軍人公墓，全台當天將下半旗致哀。

張惇涵表示，為遵從李登輝生前宗教信仰及家屬意見，追思告別禮拜將於下月19日上午9時30分在真理大學大禮拜堂，以基督教禮拜程序進行，邀請親友及相關人士來參與，並依家屬意願，懇辭輓聯、花圈、花籃。蔡英文將親自出席。另台總統府當天也會在李登輝母校淡江中學禮拜堂設置追思會場，直播追思告別禮拜，供民眾前往弔唁。

張惇涵又稱，至於奉安儀式則預定在10月7日於五指山軍人公墓特勳區，依照基督教儀式進行；當天全台公務機關將下半旗1天，並在告別禮時鳴葬槍，以示對李登輝的尊敬。

據了解，台聯代表參與治喪會議時，表明擔心再有人破壞治喪過程。台內政部長徐國勇回應稱，治喪過程的保護會盡量做到滴水不漏，五指山公墓具有24小時全面監控系統，也會要求警方加強巡邏管理。