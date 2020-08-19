厄瓜多爾國防部︰涉違規中國漁船關閉衞星定位系統防監測

大約300艘主要來自中國的漁船，目前在厄瓜多爾加拉伯戈斯島海洋保護區邊緣捕魚。過去數周，厄瓜多爾一直對這些漁船保持高度戒備。該國官員近日表示，該批中國漁船關閉船上的衞星定位系統，其中一些船更改了船號，以防止被監測。

厄瓜多爾國防部長賈林在周二（18日）的記者會上稱，在加拉伯戈斯群島附近捕魚中國漁船關閉船上的衞星設備，違反了區域漁業管理組織為推進可持續捕魚所設置的規則。他說：「這違反了在公海上捕魚的規則，他們就是不想讓我們知道他們在幹什麽。」惟厄瓜多爾海軍指揮官稱，已知道該些船的船名。

國際漁業和海洋生態環境專家指，中國擁有世界上規模最大的遠洋船隊，大批中國遠洋船隊正從事「非法、不報告和不受管制」（IUU）的漁業活動，不僅威脅沿岸各國主權，還危害全球糧食安全和海洋生態。

對此，中國外交部發言人趙立堅周三（19日）表示，中厄雙方近期正通過雙邊渠道保持友好溝通，並達成積極共識；中國漁業主管部門已決定自今年9月至11月，對加拉伯戈斯群島保護區以西公海海域實施禁漁，為該區域漁業資源保護作出貢獻。他重申，中國作為負責任的漁業大國，高度重視海洋環境和海洋資源保護，對海外作業漁船實施最嚴格的監測管控措施，將繼續要求從事遠洋捕撈的企業嚴格遵守有關法律法規。