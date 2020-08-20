案件剛發還重審　52歲農民拘留所內被打至癱瘓

陝西商洛市商南縣52歲農民方祿華早前因濫伐林木罪成，被判處有期徒刑3年2個月，惟經上訴後，二審法院決定發還重審。案件正值重審階段，近日卻突然傳出方男在拘留所被打至癱瘓的消息，引起輿論關注。方的代表律師透露，縣公安局事後已變更強制措施，改為監視居住，警方已立案調查。

方的代表律師透露，方祿華從涉嫌濫伐林木罪被捕，經歷一審、上訴、發還重審後，至今已被羈押逾1年。上周四（13日）晚上，他突然接獲方的家屬通知，指方男前一天（12日）在拘留所被警察毆打至昏迷，後來他向看守所了解，對方聲稱方男是被同監人員毆打。他及後向醫院了解，醫生表明方男傷情十分嚴重，中樞神經受傷，頭部以下處於癱瘓狀態，即使經後續治療，癱瘓的可能性在97%以上，死亡可能性約30%。

根據官方資料，方祿華去年5月9日因涉濫伐林木罪，被商南縣公安局刑事拘留，至同月23日被執行逮捕；案件同年10月11日在縣人民法院一審，公訴機關指控方男在沒辦理許可證的情況下，砍伐樹木用於種植香菇，並將部分樹木出售；惟方始終不認罪。一審判決後，方不服上訴。商洛市中院今年3月17日以證據不足為由，裁定撤銷原審判決並發還商南縣人民法院重審。

律師指出，案中存在很多疑點，其中多名證人與方男存在利害關係，可能做出不實證言；經申請後，案件已交由丹鳳縣法院異地審理。就在方被毆打前2天（10日），律師剛接獲丹鳳縣檢察院通知，案件要退回警方作補充偵查，沒想到方男其後就在商南縣看守所被打傷。

事後，律師曾向看守所提出要查看監控畫面，惟遭對方拒絕。其後，他與商南縣公安局長李志學聯繫，對方表明「刑警大隊正在立案調查」。內媒記者其後向商南縣宣傳部查詢，對方稱事件仍在調查當中，有新消息將及時對外公布。