法院審理1黑社會性質組織案　29人涉案

陝西西安市碑林區人民法院周三（19日）開庭審理一宗以杜某某為首的組織、領導、參加黑社會性質組織案，該案件由省掃黑除惡專項鬥爭掛牌督辦，涉案人數共29人，該案預計庭審需持續7天，擇日進行宣判。

公訴機關指，該杜某某1996年通過拉票賄選等手段，先後攫取了西安市灞橋區豁口村黨支部書記、村民委員會主任等職務，並通過安插親信人員擔任村幹部、村民小組長等，並以安排陪選人、招待宴請、拉票賄選等方式操縱村委會換屆選舉，再通過賄賂等手段，拉攏腐蝕國家工作人員充當「保護傘」。

杜某某又網羅了社會閒散人員及吸毒人員，先後實施了聚眾鬥毆、開設賭場、強迫交易、故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索、非法佔用農用地、倒賣土地使用權、非法吸收公眾存款、對非國家工作人員行賄等犯罪活動，在村中橫行鄉里，欺壓百姓多年，並造成多人重傷、輕傷。

公訴機關又指，杜某某所組織、領導的黑社會組織，嚴重破壞了當地基層組織政治生態，破壞了社會管理秩序和法治環境；嚴重破壞了經濟秩序、營商投資環境和人民群眾的生活秩序，造成了極其惡劣的社會影響。故應追究杜某某及其餘被告所涉及的45宗犯罪事實與11宗違法事實的刑事責任，予以嚴懲。