中國醫生數量超386萬　衞健委倡提高醫護薪酬待遇

周三（19日）是中國醫師節，國務院聯防聯控機制當日在北京舉行新聞發布會，國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅在會上透露，截至去年底，內地醫師隊伍總數達386.7萬人，比2015年增加近83萬；去年中國醫療衞生機構的診療人次達87.2億。另要求各地採取更為有力的措施，包括提高和保障醫護人員的薪酬待遇。

郭燕紅表示，在中央採取一系列有效措施下，中國醫師隊伍不斷壯大，能力水平不斷提升，當中大學本科以上學歷佔57.4%，比2015年增長8個百分點。另基層醫療衞生機構的醫師數量達到143.7萬人，比2015年增加33.5萬人；而薄弱專業的醫師隊伍建設中，兒科、精神科等醫療人手緊缺的科目增長迅速，兒科醫生在2019年達到了23.4萬人。

郭燕紅指，國家衞健委要求各地方、各部門通過各種形式的活動，進一步弘揚醫護人員敬佑生命、救死扶傷等崇高精神。在經歷新冠疫情防控，各地必須把醫護人員的建設擺在更為重要的位置，採取更為有力的措施提高和保障他們的薪酬待遇，拓展發展空間，加強教育培訓，營造更好的職業環境，建立醫護人員榮譽制度，為他們安心工作和成長進步創造更為有利的條件。