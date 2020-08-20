男生偽造清華錄取通知書騙父母　遭踢爆後離家出走

廣東湛江雷州市調風鎮東平村一名曹姓理科考生，早前偽造了「清華大學錄取通知書」欺騙父母；其父母不疑有詐，花了數萬元人民幣在村內大排筵席，東平村委會更掛起紅色橫幅，大放炮仗慶祝。惟及後有網民踢爆，曹男在高考中僅考獲235分，網傳曹父被當場氣昏。事件引起輿論熱議，有律師指出，雖然曹男或只為炫耀好玩，但已涉嫌偽造事業單位印章，觸犯法律。

據了解，曹男自稱獲清華大學人工智能技術專業錄取，更拿着偽造的通知書四處與他人合照。惟有網民踢爆，曹在廣東省高考中僅考獲235分，本科排名346,310位，專科排名346,317位。事件其後愈揭愈多，有網民表示曹男早有前科，自稱考上重點中學的經歷也受到當地人質疑。另知情網民透露，曹的父母當初在村內大排筵席慶祝，惟父親得知真相後當場氣昏，送院搶救甦醒後，還大罵︰「呸，考得還沒我血壓高！」

惟曹父周三（19日）接受內地傳媒時強調，自己沒被氣昏，血壓也沒升高，更沒有離開家鄉。他表示，自己依靠務農維生，離開家鄉根本生活不下去，但坦言心情「十分糟」。他又透露，兒子事後揚言「不再上學，要去打工」，且已離家出走，目前無法聯繫。他坦言，兒子「平時在家很聽話，都是他煮飯做菜」，沒想到竟會騙兒子。

另雷州市警方事後回應事件，稱該男生是為了向家人逞能，目前未涉及違法犯罪，會對其進行口頭教育。