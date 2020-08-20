扣查客戶家具坐地起價　主犯涉敲詐勒索判囚5年

山東濟南市長清區人民法院，周二（18日）就該省首宗「套路搬」案件作出一審宣判。主犯劉少榮等19名涉惡被告，在去年5月至9月期間，藉搬家業務扣押客人的家具，以「不給錢不卸貨」索要高額搬家費用，作案31宗。法院對劉少榮以敲詐勒索罪判處有期徒刑五年，並處罰金13萬元（人民幣，下同，約14.7萬港元），其他被告則被判處3個月至3年不等的有期徒刑。

經審理查明，被告王兆飛在網絡平台發布搬家業務廣告，與聯繫搬家的客戶約定較低價格以承攬業務。同案被告李承利糾集劉少榮等人交叉結夥作案，在搬家過程中將被害人的家具、物品裝車後，以不給錢不卸貨或者將貨拉走相要挾，坐地起價，向被害人索要高額搬家費用，先後勒索3500元至68,440元（約3979至7.78萬港元）不等，逐步形成以李承利、劉少榮為主的惡勢力，在搬家行業內以軟暴力手段從事敲詐勒索犯罪活動，欺壓百姓，擾亂經濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響。

法院對劉少榮以敲詐勒索罪，作出上述判罰，而李承利以則被判處有期徒刑3年，並處罰金9萬元（約1萬港元）。另對作案用貨車2輛、手機17部、廣告貼予以沒收；並責令被告劉少榮等人退賠各被害人的經濟損失。