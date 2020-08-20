情侶約會遇搶劫男友慘死　3兇手潛逃23年終落網

23年前，湖南長沙市一對年輕情侶約會期間，遭遇持刀搶劫，男友更慘遭殘忍殺害。警方追查多年後，近日終把3名兇手劉X水、劉X志和周X緝捕歸案。事發多年，女受害人仍活在陰影之中，惟警方發現3名兇手早已娶妻生子，在浙江溫州市經營農副產品批發，年收入逾百萬人民幣。

案發於1997年8月22日傍晚，受害情侶在岳麓區橘子洲遊玩期間，忽遭3名陌生男子持刀搶劫，對方搶走情侶身上所有財物，還把男子殘忍殺害後，才逃離現場。警方當年成立專案組追查，惟礙於技術條件所限，案件一直懸而未破，甚至連兇手身份也未能確認。

直至今年8月，岳麓分局刑偵大隊清理歷年命案積案過程中，把當年命案的相關物證送到刑事技術實驗室再檢驗。經技術人員反復檢驗比對，終鎖定其中一名兇手劉X水的身份。及後，警員仔細審閱案卷，詢問當年負責案件的退休刑警，又尋找女受害人辨認，終在上周四（13日）在溫洲把劉X水拘捕。

然而，現年48歲的劉X水起初以身體不適、記憶模糊為由，對抗審訊，拒不認罪。警員得悉他曾患肝癌，早年接受了肝移植手術後，需一直服食排異藥物來緩解身體痛苦，便為他多方尋藥，軟硬兼施下，終打動了他。他供出劉X志、周X身份，並交代當年犯案細節後，警員上周五（14日）先後在南京、溫洲把2人拘捕。

經查，3人當年犯案後，不但沒有各散東西，反而一起在溫州經營農副產品批發，至今仍是好友。其中，劉X水坦言︰「23年來，我安分守己，幹活不分晝夜，竭力掩飾內心的不安，這麽多年了，終於可以安心了。」目前，3人均已被刑事拘留。