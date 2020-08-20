保溫杯沖紅棗茶忘記飲　OL扭開蓋遭射爆眼球

辦公室工作容易令乾燥，不少女士都喜愛用紅棘沖水飲用。但在福建省福州市，近日一名OL小雪用保溫杯泡紅棗茶忘記了喝，當打算清潔保溫杯時，杯蓋卻突然噴飛擊中小雪的眼球，導致破裂。

上周二（11日）晚上8時，23歲的小雪被送到福建省第二人民醫院（下稱省二院）時，右眼有鮮血滲出。家人告訴醫生，當晚小雪打算清洗保溫杯，但杯蓋特別緊，她用力扭幾下，突然杯蓋猛力噴出，並射向她的眼睛，小雪當場慘叫。家人隨即將她送到當地醫院，但由於她傷情嚴重，醫生建議盡快轉院。

負責替小雪接診的省二醫院眼科醫生陳勝主表示，當時小雪的右眼血肉模糊，經檢查發現其眼球破裂、虹膜脫落，情況嚴重。陳醫生於是立即替她進行清創並縫合，眼球基本復位。目前小雪仍住院觀察，一周後或進行第二次手術。至於小雪能否恢復視力，醫生表示目未還未清楚，但視力或多或少會受影響。

經醫生追問，小雪事發前十多天她用保溫杯沖泡紅棗茶，卻一直忘記了喝，當日扭開杯蓋便發生意外。據福建師範大學化學與材料學院教師黃靜表示，紅棗比較適合真菌繁殖，存放時間過長，可能產生氣體，致杯中氣壓增加，因而造成噴湧。她建議，紅棗茶最好即沖即喝。如使用密封的保溫杯時，最好先用熱水預熱再加入熱水，避免溫差變化過大，導致氣壓驟增造成熱水噴湧。