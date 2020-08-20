三峽水庫史上首開11孔洩洪　上游水位39年來最高

湖北省政府聞辦公室表示，長江今年第5號洪水周四（20日）上午8時抵達三峽水庫，入庫流量達每秒7.5萬立方米。三峽水庫自建成以來首次開啟11孔洩洪，下泄流量達每秒4.92萬立方。在長江上遊重慶段的寸灘水文站，江水水位達到191.55米，超越1981年的歷史峰值191.41米。

水利部指，三峽水庫來水快速增加，周三（19日）中午的入庫流量已達每秒7.2萬立方米；長江上游幹流寸灘流量，同日下午4時漲至每秒7.36萬立方米，預計三峽水庫將迎建庫以來最大洪水，入庫洪峰流量可能達每秒7.6萬立方米。

重慶洪崖洞景區發布通知，受三峽大壩調峰影響，周三上午8時洪崖洞洪水位達183.2米，周四凌晨5時迎來洪峰，水位更達190.85米。受洪水過境影響，景區即日起暫停接待遊客，恢復時間視乎洪峰過境情況另行通知。另由於長江、嘉陵江重慶主城區段全線超越保證水位，重慶周三已將該市防汛應急響應提升至一級，並進入緊急防汛期，為當地史上首次。

四川連日下暴雨，受特大洪峰影響，樂山大佛佛腳平台一度被水淹沒。隨洪水減退，樂山大佛的腳趾周三已重新露出水面，水位退至佛腳平台以下，一江之隔的鳳洲島水位亦退下。

同在四川，宜賓市一名男子周二（18日）在「二郎咀」江邊拍攝洪水畫面時，不慎被洪水捲走，至今未尋回。警方指，事發時洪水兇猛，該男子當時所處的單車道被水沖垮，隨即被水捲走。警方事後聯同海事局和消防部門搜救，惟幾名目擊證人描述的男子身份特徵不同，所以暫未能確認當事人身份。