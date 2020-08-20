新冠肺炎：加國豬肉加工廠爆疫情　暫停對華出口

加拿大楓葉食品公司（Maple Leaf Foods）旗下兩間肉類加工廠，近日爆發新冠肺炎疫情，至少61名員工染疫。該公司因應中國新推行的進口協議，自願停止向中國出口豬肉。

報道指，涉事的兩間肉類加工廠分別位於加拿大馬尼托巴省布蘭登及艾伯塔省萊斯布里奇，其中布蘭登的廠房有60名員工確診，而萊斯布里奇的廠房則至少一人中招。該公司本月7日承認出現疫情後，確診數字不斷上升，加工廠外亦出現小規模疫情，布蘭登市內相關病例達64宗。

公司行政總裁麥凱恩（Michael McCain）周三（19日）發出聲明，指由於中國實行新的進口協議，要求任何出現新冠肺炎確診病例的加工企業停止對華出口，故該公司尊重協議，決定暫停向中國出口豬肉，並尋求與中加兩國政府合作盡快恢復出口。

雖然該公司承認部分確診者曾參與食品加工過程，但強調他們有戴口罩及穿防護服，且沒科學證據證明食物或包裝可傳播新冠病毒，故不打算暫停生產，有員工家屬表示擔心。另有分析指，該公司原本出口中國的豬肉可能會在國內銷售，或出口到其他國家。