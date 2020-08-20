切雞屁股不能夠太大　酒店設巡視員杜絕浪費食物

河南漯河市盛唐國賓酒店近日響應國家號召，推動「光盤行動」，減少宴會浪費食物的情況。酒店還為此特設巡視員，監察廚房製作過程有否浪費以及了解客人用餐情況。根據剩菜率對服務員進行考核，若然客人剩菜率超過15%，將會處罰服務人員。巡視員會要求廚師，切除雞屁股部分不能夠太大，否則很多連住肉的部分都被棄掉會造成浪費。

酒店巡視員張雲接受內媒訪問指出，早前漯河市商務局聯合餐飲協會已向業界發出倡議書，要求他們主動提醒客人適量點餐，呼籲企業加強廚師培訓，減少原材料採購、備料過程中的浪費行為。為響應協會，酒店目前在餐桌上，都擺放有「適量點餐、光盤行動、杜絕浪費」的提示牌，建議客人適量回餐。如有客人單點菜品，服務員會根據人數善意提醒不超額點菜，如餐後有剩菜會主動提供打包服務。

張又表示每天上班就先去後廚，看看廚師有否按照標準流程操作，甚至查看肉品及青菜的採購數量，提防出現浪費。隨後再查看客人用餐情況，剩菜過多便會向客人查詢是菜式口味不對，還是點菜太多。若剩菜量超出標準，酒店將會處罰服務員。不過張強調自從行動開始後，客人得知服務員會因此受罰，都會理解並減少點菜量，暫時未有服務員被罰。