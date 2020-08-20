新冠肺炎︰華府要求美衞生組織　交出武漢合作夥伴情報

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國總統特朗普屢次將矛頭指向疫情先發地中國。美媒周三（19日）報道，紐約一間非牟利衞生機構與中國科學院武漢病毒研究所屬合作夥伴關係，美國國家衞生研究院（NIH）上月施壓，要求該機構交出武漢病毒研究所的情報資訊，否則將不發放數百萬美元的研究撥款。

《華爾街日報》報道指，NIH外資研究部副主任勞爾（Michael Lauer）上月8日去信非牟利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance），要求對方提供武漢病毒研究所用作判定新冠病毒基因序列的病毒樣本；以及安排一個外部團隊檢查該研究所的實驗室和紀錄，並「特別注意其工作人員在2019年12月之前，是否已擁有新冠病毒」。

勞爾在信中指，NIH留意到武漢病毒研究所在中國進行的研究涉及重大生化隱憂，不符安全標準，而與其合作的生態健康聯盟則沒有負起監察責任。生態健康聯盟主要調查動物病毒傳人引起大流行的先兆，已確認有收到NIH的來函。NIH發言人則向《華爾街日報》表示，不會討論特殊資助的內部審議，勞爾則拒絕受訪。

特朗普政府曾暗示，導致目前大流行的新冠病毒，是源自武漢病毒研究所一個高安全等級實驗室，但未有提出證據。該研究所目前正受到華府的審視，而與之合作的生態健康聯盟，早前已被華府煞停撥款。