海警局破偷渡案拘35人　乘快艇往返香港珠海

中國海警局周三（19日）發布消息稱，廣東海警局近日與香港警方展開警務合作，打擊粵港海域偷渡犯罪活動，破獲兩宗跨境偷渡案，拘捕35人，扣查一艘快艇和兩輛車。專案組調查發現，有組織利用快艇往返粵港兩地，運送偷渡者。

廣東海警局上月下旬開展轄區專項情報調研時，發現關於跨境偷渡團夥的線索，遂成立專案組展開調查。本月3日，專案組獲悉該團夥計劃當晚至翌日凌晨，在珠海市情侶北路附近海域組織偷渡，遂指揮珠海、深圳海警局準備收網。經4個半小時埋伏，執法人員一舉拘捕12名疑犯，其中9人從香港偷渡回流，3人是組織運送者。

在第一輪收網行動後，專案組繼續調查。至本月8日凌晨2時許，專案組再展開第二輪收網，在珠海市情侶北路附近海域截獲一艘快艇，拘捕8名疑犯，其中包括6名從香港偷渡回流人員及2名組織運送者。及後，執法人員又在情侶北路某公園岸邊，拘捕15名準備乘快艇偷渡前往香港的疑犯。

專案組辦案人員指出，當局事後已第一時間安排全體疑犯接受新冠病毒核酸檢測，結果均顯陰性，沒有染疫。目前，該兩宗案件正在進一步偵辦中。辦案人員強調，嚴防境外疫情從海上輸入成為當前疫情防控工作的緊迫任務，廣東海警局堅決打擊偷渡非法行為，全力構築海上防控屏障。