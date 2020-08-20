美國實施封鎖禁令　華為嘗試在非洲突圍

美國對華為實施封鎖禁令，衝擊中國高科技產品，中國5G因而嘗試在非洲突圍。日媒報道，南非多國正採用華為5G擴大建設，至今還沒有非洲國家因為美國制裁，終止對華為的訂單。

報道指，今年7月，南非大型通訊企業Rain採用華為設備，在非洲大陸率先提供5G服務。肯尼亞最大通信營運商Safaricom，也將討論採用華為5G設備。非洲大陸有13億人口，華為在此擁有強勁的根基。

報道稱，非洲的4G基地台有7成屬華為製造，若要轉用5G，擺脫華為是不現實的。相比歐洲國家可轉用諾基亞等歐洲企業，非洲國家更需要考慮成本。同樣被美國制裁的中興通訊，今年1月與通訊大型企業MTN攜手，在烏干達啟動了5G運用實驗。海康威視，在南非、塞內加爾和肯尼亞各國被廣泛使用。

報道認為，中國對非洲有大量投資和貸款，是南非最大的貿易夥伴國，影響力正在提高，有利於中國產品擴展至非洲。喀麥隆7月完成的政府的大型數據中心就從中國進出口銀行獲得貸款，設備則由華為提供。此外，中國外交部周四（20日）表示，孟晚舟事件是徹頭徹尾的政治事件，加拿大扮演了美國幫兇。