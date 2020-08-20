新冠肺炎：台食藥署發首張疫苗試驗核准函　擬對60人注射試驗

台灣食藥署周四（20日）發出首張疫苗試驗核准函，核准台灣國光生物科技進行新冠疫苗第一期臨床試驗，預計在台大醫院接收60名健康的民眾進行試驗。另外，捷克參議院議長將率領90人的團隊於本月尾訪台，台灣的外交部發言人歐江安表示，將採取最高規格的防疫措施，共進行3次採檢。

食藥署宣布，歷經數日補充文件，發出全台首張臨床試驗核准函，即日起可對受試者施打疫苗，正式展開試驗。食藥署藥品組科長張連成表示，將先做安全性和毒性試驗，成全台首間獲准進入人體試驗的廠商。據悉，中央流行疫情指揮中心為鼓勵台灣疫苗廠研發，撥135億元新台幣（約35萬港元）作研發獎勵採購金。

歐江安表示，捷克代表團將於本月30日至下月4日訪台，預定8月29日搭乘台灣民航包機自布拉格直飛台北，團員包括科研人士、議員和企業界代表。3次採檢包括，全團登機前3天內，要先採檢並繳交陰性報告才能登機；入境當日需再次採檢；訪台期間進行第3次採檢。會議或活動期間，所有參加人員需實名等級，做好人員管控等。

另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三（19日）在記者會上指出，未來將考慮對疫情嚴峻、醫療不完整、資訊不透明等地區的境外人員，在入境後加強採檢。台媒稱，相關部門已選出12個高風險國家、地區，預計9月起對其入境台灣者，全面進行核酸檢測。惟未提及涉及的地區或國家。