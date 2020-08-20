蔡霞遭開除黨藉　中央黨校副校長：教職工需吸取深刻教訓

中共中央黨校（國家行政學院）退休教授蔡霞，早前發表損害國家聲譽及有嚴重政治問題的言論，周一（17日）遭校務委員會開除其中國共產黨黨藉和取消退休待遇。中央黨校分管日常工作的副校（院）長何毅亭主持會議時，表示對蔡霞嚴重違紀問題嚴肅處理，充分表明校（院）委會堅決做到「兩個維護」，堅定不移推進全面從嚴治黨、從嚴治校的鮮明態度和堅定決心。

何毅亭指出，各級黨組織和全校教職工要從蔡霞嚴重違紀案件中吸取深刻教訓，舉一反三、引以為鑑，提高政治站位，牢記初心使命，在思想、政治、行動上與中共中央保持高度一致，強調要堅定政治信仰，切實增強「兩個維護」的思想自覺和行動自覺。

他表示，全校教職工決不允許散布違背黨的理論和路線方針政策的意見，公開發表同中央決定相違背的言論，編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論，或參與各種非法組織和非法活動。同時，要嚴格履行因私出國（境）報批手續，如實報告個人有關事項。

他強調，各直屬單位領導班子成員和領導幹部，要加強對本單位意識形態工作的領導，加強輿情研判，防範化解意識形態領域風險，旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點。同時，進一步做好退休教職工思想政治工作，建立健全相關規章制度，堅持嚴格執紀，嚴格責任追究，對違規違紀行為零容忍。