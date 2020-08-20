吸毒後無意識斬死母親分屍　台男獲改判無罪

台灣桃園市一名梁姓男子前年與母親發生衝突，並持刀狂斬母親37刀，最後還將母親分屍，把其頭顱從12樓拋到街上。桃園地方法院以家暴殺害直系親屬罪起訴梁男，法官一審認為他因吸毒致精神障礙判其無期徒刑。惟案件周四（20日）二審時判決出現大逆轉，台高等法院認為，梁男吸毒後在沒有辨識能力下殺人，改判無罪。

案情指，同住在中壢區的梁男與母親，2018年10月17日下午6時許在家中爭執，期間梁男從廚房拿出菜刀狂斬母親致死。而在母親死後，梁男再以開山刀斬斷她雙手和頭顱，然後將頭顱拋到街上。警員到場時梁男一度拒絕開門，最後警員破門而入將其拘捕。

梁男作供時表示，案發前兩天曾吸食毒品，又稱自己案發時醉酒，對案發過程全無印象。辯護律師指他因吸毒、飲酒導致精神衰弱。但梁男姊姊指弟弟並無精神疾病史，當探視羈柙中的弟弟時，對方也坦言當天沒有喝酒。警方案發後在梁男的尿液和毛髮樣本中驗出安非他命，但未驗出酒精、安眠藥等其他常見藥物反應。

檢方起訴時指梁男殺害至親，手法兇殘，犯案後更飾詞推卸，不知悔意，因而求法官判決從嚴。如今二審改判無罪，案件仍可上訴。另法庭指以梁男身體狀況沒有監護的必要，將其移交至衞生局處理。