多省市暴雨成災　14人喪生2失蹤

暴雨天氣在內地多省市引發山泥傾瀉、土畔坍塌、洪災等自然災害，近日更造成雲南、陝西及甘肅三地至少14人死亡、2人失蹤。四川臥龍特區則發生泥石流，令通訊及交通中斷，有大熊貓被困。

雲南臨滄市鎮康縣木場鄉明孟公路周三（19日）發生山泥傾瀉，2幢民房損毀、5人被埋，消防救援隊利用挖掘機搜救，翌日救出5人，經現場醫護人員檢查，確認已遇難。

陝西延安市志丹縣沙道子村，周四（20日）凌晨5時30分發生土畔坍塌，3間磚木結構房屋垮塌、4人被埋。消防、公安、衞健等部門展開救援，上午將4人救出送往志丹縣醫院，惟搶救無效。

甘肅隴南市暴雨成災，9縣區40.75萬人受災，緊急轉移安置7.2萬人，5死2失蹤，經濟損失81.86億元人民幣（約92億港元）。

四川臥龍特區周一（17日）受暴雨泥石流襲擊，其中臥龍鎮通信、電路、供水及道路全部中斷，泥石流堆積體8萬立方，630多間民房被淹、20多間倒塌，1700多頭牲畜被沖走。當局稱該鎮儲有一個星期應急糧食，1756人已緊急轉移，大熊貓安好，目前救援隊已進入臥龍鎮。