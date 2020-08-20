華駐基里巴斯大使踩「人肉地氈」　外交部：尊重習俗文化

內地網傳中國駐基里巴斯大使唐松根，近日在基里巴斯民眾的背上行走，引起輿論熱議。中國外交部發言人趙立堅周四（20日）回應指，唐松根尊重該國文化和習俗，才接受當地民俗特色的歡迎儀式，認為外界應關注該國人民如何評論事件，強調惡意抹黑中國對太平洋島國政策、妄圖離間破壞雙方關係的圖謀都絕不會得逞。

趙立堅指，唐松根應基里巴斯馬拉凱島市政府和議員邀請赴該島訪問；在當地政府和民眾盛情要求，及尊重該國文化和習俗，唐松根接受上述歡迎儀式。他又指，在民眾的背上行走是該島最隆重的傳統歡迎儀式，用最謙遜的姿態歡迎貴賓到訪，是由島上老人協會、市政廳以及教會共同決定使用該儀式。

他表示，1998年時任澳洲駐基里巴斯高專到訪馬拉凱島時，同樣接受上述歡迎儀式。部分澳洲民眾明知基里巴斯各島都有獨特的風俗，卻故意誣衊抹黑中國，基里巴斯對此感到十分憤怒。他更點名批評柏樂志分享照片，直稱「此人一貫出於政治目的反華」。

趙立堅強調，中方一貫堅持大小國家一律平等，與太平洋島國交往中，充分尊重當地文化和習俗，講求「客隨主便」。他提到，基里巴斯和不少太平洋島國民眾紛紛在社交媒體發聲，譴責個別人士蓄意曲解當地文化；更有網友留言批評柏樂志，蓄意挑撥中基關系，是從台灣拿了錢，居心叵測。