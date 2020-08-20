維冠大樓倒塌案民事索償　建商等人被判賠4.5億新台幣

台灣台南市維冠金龍大樓在2016年地震中倒塌，造成115人死亡、多人受傷；其中128名受害者及死者家屬事後提出侵權損害求償。台南地方法院周四（20日）宣判，認定建築商林明輝等人偷工減料，應負賠償責任，共判賠約4.5億元（新台幣，下同，約1.2億港元）。全案仍可上訴。

據了解，案件原告是受災戶及家屬共128人，被告則是維冠公司負責人林明輝、設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶及鄭進貴，大合鑽探技術公司負責人胡家禎、技師鄭東旭及大合鑽探技術公司。原告求償金額高達49.9億元（約13.4億港元）。

台南地院認為，林明輝、洪仙汗為偷工減料及增加樓板面積，指示更改多名圖則，嚴重影響維冠大樓結構安全；鄭進貴、張魁寶應負實質設計監造人的責任；鄭東旭未盡專業設計的注意義務；胡家禎明知鄭東旭非登記開業專業結構技師，仍指派他負責大樓結構分析與設計業務；大合公司出具錯誤的維冠大樓結構計算書。上述人等均應負起侵權賠償責任。

據了解，本案是維冠金龍大樓民事求償6案中其中之一，首案是首案是消費者文教基金會對林明輝等人提起團體訴訟求償35億元（約9.3億港元），台南地院今年1月16日認定維冠倒塌是過失非故意，判賠7億元（約1.9億港元），全案定讞。

第二案是台南地檢署向林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院今年1月17日判賠7536.1萬元（約2016.1萬港元）及法定利息；案件目前正上訴二審。另林明輝等5人全因業務過失致死，判處5年刑期定讞；先前遭羈押的林明輝，已於2017年9月21日轉為受刑人，其他4人也於去年3月4日入監服刑。