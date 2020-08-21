陸機頻繞台　台國防部發片稱「好戰必亡」

大陸解放軍近期頻頻派戰機繞台，台海局勢緊張之際，台灣的國防部周四（20日）晚在社交網Facebook發布以「好戰必亡，忘戰必危」為題的影片，並表示北京當局屢次挑釁與恫嚇，只會讓台灣人更加的緊密團結，動輒訴諸戰爭的威懾行徑終會適得其反。

台國防部強調，台軍從不挑釁，但亦絕不示弱，外界絕對不要輕忽台軍捍衞台灣的決心；又指出「最蠻橫的國家莫過於輕易挑起戰端，最無知的政府則陷人民於戰火之中」，北京當局的行為只會讓台灣民眾認清其窮兵黷武的本質，其威懾行徑也引起了台灣民眾憤怒及反感，重傷了海峽兩岸的和平穩定。

台方續指，台軍是台灣最重要的穩定力量，亦為軍人以生命盡忠的終身職志；有信心、也有能力確保台灣的安全。另一方面，為配合解放軍大規模軍事演習，山東青島海事局同日發布航行警告，指黃海青島至連雲港以東海域於周六至下周三（26日）中午將有重大軍事活動，為確保安全，上述時間內任何船隻均不得進入有關海域。

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