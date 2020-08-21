酒後與女友爭執　獸父竟把親生兒當「出氣袋」

劉男把兒子舉高後，再用力掟向梳化上。

虎毒不吃兒，陝西寶雞市一名劉姓父親，周三（19日）酒後與馮姓女友因小孩撫養問題爭執後，竟把2歲半親生兒子當成「出氣袋」，狠狠地掟在梳化上。相關片段曝光後，惹來輿論炮轟。警方翌日（20日）通報，指劉男已被刑事拘捕，受害男童已送院治療，目前情況穩定，案件仍在調查當中。

從網傳畫面可見，劉男當時從梳化上抱起兒子後，突然把兒子舉高，再用力掟向梳化上；其後再次抱起兒子，重複動作。男童的頭部多次撞向梳化木椅背後，明顯失去意識，更滾落地上。

片段引起輿論關注，不少網民炮轟劉男「畜牲」、「人渣」，直斥「無能的人才會把自己的不如意發洩在無辜又弱小的孩子身上」、「有本事摔自己，從三十層跳下去，摔手無縛雞之力的孩子算個屁啊」、「像這種打幼兒的，直接建議拉去絕育，剝奪撫養權，孩子以後也不用給他養老」。另有網民批評拍片者「見死不救」，直言「拍照的手怎麽這麽穩？！孩子都舉起來了不上去阻攔？坐等拍照？」

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