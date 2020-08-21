王毅晤印尼外長　稱確保年內簽RCEP

國務委員兼外長王毅周四（20日）在海南保亭，與印尼外長蕾特諾舉行會談，期間王毅表示目前世界單邊主義和強權政治不斷抬頭，中國同東盟已互為最大貿易夥伴，要確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）；同時批評域外勢力炒作南海問題，製造緊張局勢，直接威脅地區穩定。

王毅指，中國與東盟即使在新冠肺炎疫情期間，貿易和投資仍雙雙逆勢增長，展現了雙方合作的巨大優勢和廣闊空間，雙方要確保年內簽署RCEP，在後疫情時代搶占發展先機，同時要防止域外勢力破壞東亞合作氛圍和合作進程。他又提及，兩國疫苗合作走在地區國家前列，雙方已在印尼啟動疫苗三期試驗；雙方已就「快捷通道」安排達成一致，在確保防疫前提下使人員往來便捷通暢；雙方要加大在5G、人工智能等領域的創新性合作。

南海方面，王毅強調「南海行為準則」磋商遵循平等協商原則，體現中國和東盟國家11方共識，其結果必然符合地區國家利益及國際法；中方願同東盟國家致力早日達成「準則」，共同維護南海的長治久安。蕾特諾則表示，中國始終是東盟的重要合作夥伴，印方致力於與中方一道維護好南海的和平穩定。

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