祁連山國家公園　首次展開水環境及水生生物調查

祁連山國家公園青海省管理局周三（19日）指，該園青海片區首次展開水環境及水生生物調查，專家從7個研究方向調查48個採樣點位，包括36條河流及12個濕地，將為評估該園水環境保護提供技術支持，對展開園區水生態環境及水生生物多樣性的調查意義重大。

是次調查委託中科院水生生物研究所歷時16天完成，總行程4500公里，主要對公園青海片區內黑河、八寶河、托勒河、大通河下游濕地、黑河源濕地、唐莫日濕地等典型河流沼澤濕地，進行水質、浮游植物、著生藻類、浮游動物、底棲動物、水生高等植物和魚類等水生生物類群進行系統調查。同時，對水溫、pH值、流速、硝酸鹽氮、氨氮、總有機碳、重金屬、微塑膠、重要陰陽離子等水體理化指標及水生生物類群，開展定性定量數據分析及種群結構等生物多樣性的調查監測。

祁連山國家公園青海省管理局指，將繼續加強與相關科研機構合作，通過對青海片區典型河流源頭和濕地樣點的水生態環境長期監測，結合公園長期科研基地和大數據中心構建完備的湖沼學實驗平台，逐步形成基礎數據的採集、存儲、傳輸以及展示的工作機制。

同時，依據公園的水生態功能定位，從水生生物群落結構與功能、生物棲息生境等方面，分析診斷水質點位指標、時空分布及成因，評估人類活動以及全球氣候變化導致的水位上升等因素，對祁連山國家公園河流和濕地水生態環境狀況的影響，為該園生態環境保護、自然資源可持續利用以及生態系統適應管理提供技術支持。

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