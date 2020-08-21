美國民主黨新黨綱批評中國貿易行為　籲制裁削弱香港自治官員

美國民主黨在本周的全國代表大會上正式通過新黨綱，內容包括批評中國的貿易行為，以及呼籲制裁削弱香港自治的官員、金融機構、企業及個人。

民主黨全國代表大會於周二（18日）晚正式通過新黨綱，內容稱中國的貿易行為不公平，並譴責中國操縱貨幣及竊取知識產權，指民主黨人將與歐洲盟友密切合作，對中國政府進行反擊。黨綱稱，民主黨人將奉行這項戰略，不必訴諸不利於自己的單邊關稅戰或陷入新冷戰陷阱中，因那只會誇大中國的份量，並傷害美國勞工。

新黨綱又指出，民主黨會恪守台灣關係法，繼續支持符合台灣民眾期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案。黨綱也呼籲對「需為削弱香港自治權負責的官員、金融機構、企業及個人作出制裁」。

新黨綱也闡明，民主黨人將在今年秋季發起運動，要美國總統特朗普為在疫情中喪生的人命負責。黨綱指摘特朗普毫無疑問地徹底失敗，無法強而有力及能幹地應對新冠肺炎疫情，，特朗普的領導無能使他應為成千上萬美國人死亡負責。民主黨人正促請增加對州及地方政府的資助，用於接觸者追蹤等計畫，也支持對所有美國人提供免費的染疫檢測、治療及疫苗接種。

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