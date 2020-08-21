不滿丈夫亂借錢予友　台女偷借條委託黑幫討債

台灣桃園市一名49歲張姓女子早前準備與蕭姓丈夫離婚時，發現蕭男曾借出50萬（新台幣，下同，約13.4萬港元）予朋友，便打算提早拿取「贍養費」，暗中偷走10多張借據，並委託黑幫協助討債，以暴力手段迫使欠債人還款。台北市刑偵大隊追查後，以組織犯罪、恐嚇等罪檢控張女等8人。

警方指，張女自2017年起，陸續偷走當時還沒離婚的丈夫蕭男所擁有的借條，並轉交至一名31歲張姓黑幫頭目。張男隨即指使手下用欠債人照片製作「欠債專刊」，在對方家門口到處張貼、並寫上恐嚇字眼。張男又涉及多宗放高利貸案件，如欠債人不還款，便派手下以貼街招或打罵形式討債。經查，桃園地區至少有20多人受害。

台北市警方日前分別拘捕張女、張男及其黨羽共8人。蕭男表示，因偷借據一事與前妻感情破裂，兩人已辦理離婚手續，明言要追究張女的盜竊罪。警方又在張男另一據點，搜出鋁棒、借條及34萬餘元現金（約9.1萬港元）。目前，張女等人已被移交地檢署偵辦。

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