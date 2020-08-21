疑天雨視線不佳釀禍　電單車撞砂石車後斗致2死

台灣台南後壁區周四（20日）下午發生一宗致命車禍，一名19歲黃姓男電單車司機疑因天雨視線不佳，結果撞上正在等紅燈的砂石車後斗，當場死亡，後座女子則在撞飛後倒地不起，經送醫急救後仍宣告不治。至於砂石車事後逕行駕車離開，司機目前已被帶回調查。

事發於省道台1線後壁上茄苳段南下280公里處，救護人員到場後，發現黃男已夾在座上當場死亡，同行女子則失去呼吸、心跳，倒臥在地，經由後壁消防分隊送醫急救後仍撒手人寰。有目擊者表示，砂石車被撞後沒多久就離開，警方調閱閉路電視後，於晚上找到於附近工廠工作的砂石車司機，其聲稱不知自己的車遭撞。

警方查明，黃男是台南崑山科技大學學生，女方身分則仍待查明，當局已報請檢察官相驗，至於具體車禍原因仍有待進一步釐清。

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