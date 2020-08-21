女學生屢遭猥褻患抑鬱自殘　警方批捕涉事教師

山西運城市一名女中學生，去年遭中文老師弋某多次猥褻，因而患上抑鬱症及有自殘行為。他上月因涉嫌猥褻罪遭警方刑事拘留，同月被鹽湖區檢察院批捕。鹽湖區教科局周四（20日）指，弋某嚴重違反《教師法》等相關規定，該局已責令校方將其開除。

涉事就讀河東一中的女學生父親稱，今年4月收到學校通知，女兒在校內自殘及暈倒。他帶女兒到多間醫院求診，最終診斷其患上重度抑鬱及焦慮症。同時，醫院心理醫生告悉，其女兒在去年8月至12月期間，先後6次在教員室、教職工宿舍遭弋某猥褻。

鹽湖區教科局指，除責令校方開除弋某，另對該校校長秦某通報批評；向張姓和王姓兩名副校長、訓導主任王某、政教主任張某，以及班主任周某誡勉談話。同時，已責令河東一中根據學校管理有關規定對以上責任人作出具體處罰，並派出心理教師對當事人進行心理輔導。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020