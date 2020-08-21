新冠肺炎：烏魯木齊連續4天無新增確診　出院比例逾6成

當局指烏魯木齊疫情防控積極向好。（中新社圖片）

新冠肺炎疫情尚未完全受控，截至周五（21日）凌晨，內地累計84,895人確診，4634人病亡。其中在備受關注的新疆，烏魯木齊市疾控中心通報，當地周三（19日）為連續第4天無新增確診病例，治愈出院比例達61.7%，疫情防控積極向好的態勢持續鞏固拓展。

烏魯木齊市疾控中心主任芮寶玲周四（20日）在第34場疫情防控新聞發布會上通報，截至周三市內有確診病例302宗，無症狀感染者105宗；周三新增治愈出院確診病例29宗，無症狀感染者解除醫學觀察7宗；上月15日至周四凌晨12時全市累計治愈出院520宗，無症狀感染者解除醫學觀察131宗。

雖然疫情防控積極向好，惟芮寶玲同時強調，疫情一旦反彈，將付出更加沉痛的代價，故要咬緊牙關一鼓作氣，以堅持不懈的努力，早日奪取全面勝利。

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