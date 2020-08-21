18人製售20萬條香煙涉逾千萬人民幣　判囚1年至15年

廣東深圳市福田區以兩名男子林X彬、林X偉為首等18人，在未獲得相關煙草專營許可的情況下，向多間超市或店舖出售偽劣香煙。警方檢獲20萬條香煙，涉及200多種冒牌煙和逾千萬（人民幣，下同）。法院近日一審宣判，18人判囚1年至15年，罰款逾2000萬元（約2270萬港元）。

法院調查發現，林氏3兄弟自2018年起，在龍崗區租用3個倉庫，在深圳收購、銷售偽劣卷煙，向多間超市出售大批香煙。警方自去年9月聯合煙草專賣局執法人員，逮捕林X偉等人，當場檢獲13個冒牌的香煙，共142條，涉案逾3萬元（約3.4萬港元），再循線查獲更多涉案人員和卷煙。

警方翻查涉案人員相互交易和送貨記錄後發現，林男等人已出售大批冒牌劣質的卷煙。警方在福田、南山等地逮捕14名超市、店舖老闆，檢獲大批冒牌劣質的香煙。

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