男子表演「無實物」吃播　網民大讚擁影帝級演技

中央近日提出制止市民浪費食物的要求，及後官媒更批評部分網絡大胃王吃播浪費嚴重的現象，部分吃播帳號亦已沒法搜索得到。對此，有網民突發奇想，在網上表演「無實物」的吃播，以誇張的表情幾可亂真，獲網民大讚擁有影帝級的演技。

網民「野生戲戲子」日前於微博一段4分多鐘的「吃播」影片，顯示一名男主播面對一堆空空如也的外賣盒或碗碟，卻大口大口地表演「進吃」，猶如面前的其實是香味撲鼻的炸雞、漢堡包、薄餅等。

影片上傳短短2天後，已吸引超過832萬人觀看，男子投入的舉止獲網民大讚，甚至有人表示「看餓了」，也有人調侃男子是國家一級演員，「這挺好，不浪費，也不用擔心發胖，還能鍛煉演技」。

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