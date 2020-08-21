借錢給舊同學未獲還 夫婦上門追討反遭吐口水辱罵

欠債還錢天經地義，惟廣東茂名一名李姓男子，早年借給舊同學吳男40萬元（人民幣，下同，約45萬港元）後，至今未獲歸還。李男近日急需用錢，於是到對方家中追討，竟反遭對方辱罵並吐口水。

李男周四（20日）從茂名前往吳男位於廣西南寧的家中追討欠款時，不但被對方家人指罵，同行的李男妻子手臂更被抓傷。李男表示，2017年起陸續向開公司的吳男貸款，一開始對方每月有支付利息，目前還剩32萬（約36萬港元）未償還。

李男表示，因家人有重病急需用錢才跨省討債。假如對方一再拖延不還款，惟有採取法律手段討回金錢。吳男則表示，因公司經營困難、資金周轉不靈，家中房屋已抵押予銀行，無能力一次過償還全部款項，但承諾未來分期向李男還款。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020