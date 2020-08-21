誘上百應徵者「投資」獲利至少56萬新台幣　警拘13人

台媒周四（20日）報道，台灣台南一個詐騙集團透過自稱公司操作「快速權證」，誘騙應徵者投資，有受害者更陸續砸下70萬（新台幣，下同，約18.7萬港元）結果血本無歸。台刑事局近日循線破獲涉案機房，拘捕13名疑犯，並搜出56萬（約14.9萬港元）贓款、多輛名車等，初步估計受害者達上百人。

刑事局電信偵查大隊介紹，該詐騙機房名為「鑫際」，其規模龐大，還分成第1、2、3線人員各司其職實施詐騙，其中第1線人員負責在打工平台張貼徵才訊息，聲稱周薪最高7000元（約1870港元）、正職月薪最高5萬（約1.3萬港元）。第2線人員則充當「指導員」，向受害者謊稱公司操作「快速權證」，由美國證券交易委員會、芝加哥期貨交易所批准的衍生商品，最低投資1000元（約267港元）便能獲利，更強調如有虧損可原額退款。

最後第3線人員負責指導如何投資，誘騙受害者先投資幾千元，3天內獲利1至3倍，待他們嚐到甜頭後再誘騙巨額，最後得手便斷絕聯繫。台南地檢署指揮刑事局電信偵查大隊、台南、高雄等警方調查，最終在6月破獲機房，逮補鄭姓主犯等人，依詐欺罪嫌移送；除贓款外，還搜出5輛名車，至於詳細涉案金額仍有須清查。

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