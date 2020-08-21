夫婦家中遇害13日　兒子具重大嫌疑於柬埔寨落網

廣西南寧市一對夫婦早前在家中被人殺害，疑兇逃逸，警方調查發現他們的黃姓兒子有重大嫌疑，他事後已逃往柬埔寨。柬埔寨當局周四（20日）回應，應中國駐柬埔寨大使館的要求，在當地的酒店逮捕一名22歲的黃姓男子。

警方調查發現，黃男的父親黃貴普是一名律師，母親陳麗琴是一名大學教授，兩人於本月4日被家中被人殺害。事件發生後，引起社會關注，有知情人表示，黃男早前在英國留學，回國後因要再次出國與父母發生矛盾，將兩人殺害後，拿錢潛逃，周一（17日）在柬埔寨被捕。

柬埔寨警方周四通報稱，金邊市警察局、移民局調查和執法部等部門在當地一間酒店將黃晨陽（譯音，Huang chenyang）逮捕。有自稱陳女的學生表示，陳女是她的畢業論文指導老師，為人和藹親切，曾在2007年見過黃男，當時還是9歲的男童，「他父母給那麼多錢培訓他，沒想到訓練成殺人犯」。

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