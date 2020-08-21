護髮霜產地標馬尼拉為中國一省　市長要求驅2華商出境

菲律賓馬尼拉4間店舖，因販售產地標為「中國馬尼拉省」的一款護髮霜，周四（20日）遭市長莫雷諾（Isko Moreno）勒令停業。及後莫雷諾要求驅逐2名中國商人出境，指他們的公司出售有關產品並作上述標示。

菲律賓網民近日瘋傳一張照片，顯示一款護髮霜的生產地址被標為「中國馬尼拉省」。對此，該國官員周四率隊前往涉事商店，指其違反相關法規，要求停業；亦有國會議員要求貿工部禁售該款護髮霜。菲律賓總統府發言人羅克（Harry Roque）則回應指，對他而言事件屬無稽之談，「沒有人相信我們是中國的一省」。

莫雷諾則要求驅逐涉事中國商人出境，並在社交網站批評他們的行為，強調自己是馬尼拉市長而非中國的省長。市政府同時發現，涉事公司並無獲得該國食物及藥物管理局批准設立，已派員到場查封。

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