漢堡包店被指克扣薪金衞生差劣　市政府部門調查

一名受僱於高雄漢堡名店「扭登和」的工讀生，指控老闆巧立名目苛扣薪金，店內廚房更是鼠輩橫行。市勞工局、衞生局介入調查。

工讀生爆料，老闆經常出口成「髒」罵員工，還以各種藉口扣員工薪水，只要犯錯就會被扣薪，這些奇怪的規定，面試時從來不曾提過。

他更指店內髒亂不堪，到處都是蟑螂，也常看到老鼠，甚至把過期的食品給客人食用，曾有員工發現咖啡使用的奶球已過期，告知店長後，店長反映給老闆，得到回覆是：「沒關係，那可以繼續用。」

勞工局查出，該店在員工出勤、假期加班等方面存在不合理，已要求僱主提出說明，否則將依法裁處，違反3條相關法令，每條可分別裁處2萬元至100萬元（新台幣，下同，約5300至26萬港元）。

衞生局則指，未發現過期食物及老鼠蹤迹，廚房的油炸油總極性化合物檢測值為15.5%，符合標準。不過，炸油區地板環境過於骯髒，要求9月2日前改善，否則將依食安法裁罰6萬元至2億元（約1.6萬至5300萬港元）。

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