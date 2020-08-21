台遠洋漁船涉虐待工人　美國禁靠港卸魚獲

台灣遠洋漁船「大旺號」（Da Wang）上涉出現虐待工人和強迫勞動的情況，美國政府近日再採取抵制行動，禁止該漁船在全美所有港口停靠卸下魚獲，為自5月以來第2度抵制台灣遠洋漁業船隻。

報道引述環保組織「綠色和平」東亞分部指，多名印尼漁工被迫每日工作22小時，只有很少食物，工資被扣起，更遭到船員恐嚇及毆打，甚至有人被毆打致死。有調查發現，受虐漁工捕捉的海鮮，最終會在美國市場出售。

全球捕魚業一直有虐待勞工的情況，美國國會在2016年通過立法，賦予海關及邊防局（CBP）更大權力打擊。當局會在收到舉報後調查，若確定有足夠的強迫勞動證據及相關魚獲已運抵美國，將發出命令臨時扣留所有貨物，再由公司證明貨物是合法捕獲或將其取回。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020