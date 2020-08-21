打擊涉黑涉惡腐敗保護傘 省紀委監委立案查處746人

海南省三亞市紀委監委近日通報，截至上月31日，全省紀檢監察機關共立案查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題746人，對618人給予黨紀政務處分或組織處理，88人移送司法機關。

市紀委監委通報5宗涉黑涉惡腐敗和「保護傘」典型案例，當中包括涉黑組織謀取利益，非法收受他人財物；徇私枉法，為涉黑組織提供保護謀取利益；濫用職權，為涉黑組織成員提供便利。

相關負責人指，自掃黑除惡專項鬥爭開展以來，海南各級紀檢監察機關立足職責定位，堅持有「傘」必打、有「網」必破，扛起淨化政治生態「護林員」擔當，深挖徹查隱藏在涉黑涉惡勢力背後的腐敗問題。

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