新冠肺炎：台研發透明口罩　助聽障人士辨識嘴形溝通

新冠肺炎疫情持續，市民外出時均需戴上口罩防疫，依靠讀唇語溝通的聽障人士卻飽受困擾。台灣的經濟部周四（20日）表示，已研究開發一款既有防疫效果、又能辨識嘴形的透明口罩，預計今年底開始生產，最快明年上半年就能量產。

經濟部指出，早前接到聽障人士有透明口罩的需求後，遂與紡織品研發機構、口罩生產商、口罩生產機公司等，從材料、設計、設備到製程試驗合作，共同開發出透明口罩。該口罩使用透明防霧膜及不織布製造，包覆口鼻及防疫效果良好，生產機器、設計都必須度身訂造。

目前，台灣有逾4000名聽力障礙的學生，聽障人士及家屬更多達12萬人。經濟部表示，透明口罩已於上月完成手工打樣，並邀請聽障孩童現場試樣討論，依實際需求調整。

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