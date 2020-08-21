煤礦爆燃釀7死9傷　停產整頓礦長免職

山東濟寧市嘉祥縣一個煤礦周四（20日）發生爆燃事故，釀成7死9傷，其中1人重傷。煤礦所屬的山東能源肥城礦業集團有限責任公司周五（21日）發布消息稱，對涉事煤礦進行整頓，並免除梁寶寺煤礦黨委書記、礦長王連富的職務。

煤礦爆燃事故處置指揮部周五通報稱，省委、省政府重視此次事故，要求把礦工生命安全放首位，全力救治傷者，盡快查明事故原因，嚴肅追責問責，防止重大事故發生。

通報強調，將根據事故調查情況，對相關責任人依法依規依紀嚴肅處理。省政府安委會周四晚上發布緊急通知，要求各部門對全省煤礦安全進行排查整治行動，防止類似事故發生。

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