傳台國防部斥15.1億新台幣　升級E2K預警機監控殲20

美國對台售武引來各界關注，台媒周五（21日）引述台軍方人士表示，台灣明年的國防預算編列3668億元（新台幣，下同，約969億港元），台灣的國防部已動用其中的15.1億元（約4億港元）經費，由美國為台灣的空軍現役6架E2K預警機進行系統升級。軍方人士表示，此舉可令E2K達到美軍現役航空母艦E2D艦載預警機的同等級性能，可監測隱身性強的解放軍殲20戰機。

軍方人士強調，相關預警機將分批送回美國進行系統升級，平均一架的升級經費為2.5億元（約6600萬港元），以達到E2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）的級別，與列根號等美國航母的主力艦載預警機同級別。軍方人士表示，台灣駐美軍事代表團與美國在台協會已於今年1月10日簽署協議，以「E2K型機技術支援服務」為計劃名稱，預計於2024年完成。

據悉，E2D先進鷹眼與E2K預警機最大不同，在於機載的圓盤狀雷達更換為AN/APY9雷達，雷達的探測及掃描範圍增加，在550里範圍內的飛機丶350公里範圍內的巡防艦等都可監測到。美國海軍將此款雷達稱為「反匿蹤戰機的秘密武器」，有能力監測殲20丶殲31等戰機。

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