內地推殯葬改革惹亂象　傳死者落葬後遭掘墳燒屍

為限制墓地佔地，內地有省市近年推行殯葬改革，以火化代替土葬。河北邢台市今年4月發布相關文件，要求全市必須無條件實行火化，惟近日傳出有下葬20多天的老翁遭掘墓焚屍，更有村幹部因土葬離世的父親而被撤職。

境外傳媒報道，邢台市太子井鄉一名80多歲老翁今年4月26日離世，其子女按照當地風俗將他土葬。當地政府事後以取消死者子女退休金、開除黨籍等要脅，強迫他們挖墓開棺，將死者火化。家屬認為死者已入土為安，不應再打擾，於是拒絕有關要求。惟當地政府無視家屬意願，於5月19日凌晨僱人挖墳開棺，將遺體就地火化。

另外，邢台縣一名七旬老人今年4月21日離世，政府官員卻在其準備下葬的墓地召集多名黨員幹部，舉行「提倡火化、拒絕土葬」大會，聲稱殯葬改革是國家政策，該縣火化率必須要達百分之百。為阻止死者家屬進行土葬，3名村幹部將墳墓用土填平，其中一名村幹部因拒絕填平墳墓，被有關人士訓斥「今天火化不了死者，明天就火化你」。

據邢台市委辦公室、市政府辦公室今年年初聯合印發的《關於進一步深化殯葬改革的實施方案》規定，自4月15日起，全市所有黨政機關、社會團體、企事業單位幹部職工及其直系親屬，農村、社區的黨員幹部及其直系親屬一旦去世，必須無條件實行火化。

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