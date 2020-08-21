颱風「巴威」料周末形成　挑戰成今年最強颱風

菲律賓東北方海面的低氣壓仍在發展階段。

台灣的中央氣象局周五（21日）指，目前位於菲律賓東北方海面的低氣壓仍在發展，未來將沿台灣東部海面北上，有持續增強趨勢，料最快周六（22日）晚形成颱風「巴威」。氣象專家預計，下周日（23日）發展成颱風的機率較高，將挑戰成為今年以來的最強颱風。

氣象局預報員陳伊秀指，該低氣壓最快周五成為熱帶低氣壓，預計周六晚上8時至下周日清晨會變成颱風，有機會發布海上颱風警報及陸上颱風警報，同時為台灣東區、中南部帶來明顯雨勢。氣象局已發布大雨特報，提醒東南部地區及恆春半島將有局部大雨。

台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指，低壓區受呂宋島阻擋發展受限。據美國的預報系統顯示，低壓區周六通過台灣東側，仍受地形阻擋而發展緩慢，翌日轉向東北後，發展成颱風的機率較高。颱風料於下周一及二（24及25日）在琉球西方海面再轉往偏北移向南韓，並持續增強。

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