新冠肺炎：傳華工注射疫苗後被拒入境巴新　中方否認

澳洲傳媒報道，中國48名在巴布亞新畿內亞受僱工作的礦工，注射了未經當地政府許可的新冠病毒試驗疫苗。巴布亞新畿內亞政府周四（20日）下令禁止該批礦工入境，礦工被原機遣返。中國駐當地大使薛冰批評報道失實，指該批華工已獲准入境。

報道指，在巴布亞新畿內亞從事採礦的中國國企中國冶金科工集團，旗下的瑞木鎳鈷管理公司（Ramu NiCo）向巴新衞生部門聲稱，有48名員工在本月10月接種該疫苗，並稱疫苗產生抗體，他們抵埗時可能會出現偽陽性反應（false positive），或錯誤檢測到他們感染病毒。

巴新警長和防疫指揮官曼寧（David Manning）批評，該批中國礦工被當成未獲許可的疫苗試驗品，而巴新未有從中國政府取得疫苗試驗資訊，他們可能會為該國國民帶來風險，故決定拒絕他們入境。曼寧已向中國駐當地大使薛冰致函，要求北京解釋疫苗試驗的研發進展和潛在風險，並要求提交自願接受試驗疫苗證明等文件。

薛冰周五（21日）回應內媒查詢時指，該批華工日前經巴新政府批准，已乘包機抵埗並在當地復工復產。他指，該批華工離開中國前檢測顯示沒有染疫，入境巴新後嚴格執行當地疫情防控措施，在指定酒店進行14天隔離。

巴新當局因應疫情頒令禁止在國內進行疫苗測試，也禁止向民眾提供未經批准的疫苗或藥品，而任何聲稱在海外接種過疫苗的入境人士，都要接受嚴格篩檢與隔離。

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