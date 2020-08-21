律師余文生被關逾千日　妻憂丈夫健康惡化需入院

內地律師余文生因涉煽動顛覆國家政權罪和妨害公務罪，自2018年被捕，早前被江蘇徐州市中級人民法院判囚4年。其妻許艷近日接受境外媒體訪問時表示，擔憂丈夫的健康狀況，他不但牙齒脫落，右手嚴重發抖，已經不能寫字，連上訴狀都是用左手寫，急需出獄接受治療。

許艷表示，她和兒子自丈夫在北京被公安強行帶走後，至今已1000多天，未獲得探視機會，認為此舉違反法律規定又非常不人道，呼籲當局保障家屬探視的權利。許艷強調，若家人長時間連見面的機會都沒有，對一個家庭的打擊和傷害特別大。

余文生二審上訴後，其代表律師於上周在看守所會見他，亦首次獲准閱覽其案卷。許艷又擔憂丈夫會因不服判決申請上訴，並在獄中遭到更嚴酷的對待，「如果繼續關押的話，他的右手基本上就會殘疾，甚至說有可能會嚴重到他的右胳膊都會殘疾」。

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